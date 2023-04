Medio Oriente: lancio di razzi su Israele dalla Siria, dura rappresaglia di Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Ieri sera tre razzi sono stati lanciati dal territorio siriano verso le alture del Golan, in Israele. Uno è caduto in territorio giordano, un altro è stato abbattuto dal sistema di difesa aerea israeliano "Iron Dome" (cupola d'acciaio) e il terzo è caduto in un'area disabitata del Golan. Il lancio di razzi è stato poi rivendicato, questa mattina, dalla Brigata al Quds in Siria, una formazione armata palestinese attiva in territorio siriano. Un allarme è stato lanciato in Israele per l'infiltrazione di un gruppo terroristico sul territorio dello Stato ebraico. Sempre nella serata di ieri, il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato il leader dell'opposizione, Yair Lapid, per un aggiornamento della situazione: una procedura che in Israele viene seguita solitamente in caso di rischi per la sicurezza nazionale e prima d'importanti iniziative militari. Da parte sua il ministro della Difesa israeliano, Yoav Galant, ha parlato con il suo omologo statunitense, il segretario alla Difesa Lloyd Austin. Durante la notte, in risposta all'attacco, l'esercito israeliano ha quindi bombardato l'area di lancio dei razzi, mentre cacciabombardieri dello Stato ebraico hanno attaccato altri obiettivi in territorio siriano, tra cui un complesso militare della quarta divisione dell'esercito arabo siriano, radar e postazioni di artiglieria delle forze siriane. (Res)