Tunisia: Craxi a “Nova”, Paese a rischio collasso, non bisogna abbandonarlo

18 ottobre 2021

- Aumenta la preoccupazione in Tunisia, il Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia e prima nazionale di partenza dei migranti irregolari sbarcati in Sicilia da inizio anno. Le ultime dichiarazioni del presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, contro i “dettami” dall’estero e le richieste “inaccettabili” del Fondo monetario internazionale (Fmi), sembrano allontanare la possibilità che l’istituzione finanziaria con sede a Washington conceda un prestito da 1,9 miliardi di dollari. E senza l’erogazione di nuove somme, le agenzie di rating potrebbero declassare nuovamente il debito sovrano Tunisia, con un conseguente nuovo aumento dell'inflazione, dei tassi di interesse e dei prezzi al consumo. “La Tunisia rischia il collasso, e se ciò accadesse vi sarebbero pesanti riverberi nell’intero quadrante regionale, con conseguenze immediate sull’Europa e naturalmente sull’Italia, un Paese a forte vocazione mediterranea, cui la storia e la geografia richiedono un surplus di responsabilità, uno sforzo maggiore nel porre in evidenza la necessità di non abbandonare il popolo tunisino al suo destino”, dichiara ad “Agenzia Nova” Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa. (segue) (Res)