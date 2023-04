Tunisia: Craxi a “Nova”, Paese a rischio collasso, non bisogna abbandonarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per capire una realtà come quella tunisina, ma più in generale come quella degli Stati della sponda sud del Mare Nostrum, dobbiamo utilizzare metri di giudizio differenti e non guardare a ciò che accade esclusivamente attraverso la nostra lente interpretativa, di Paesi ricchi e avanzati”, aggiunge Craxi. La grave crisi economico-finanziaria che affligge attualmente la Tunisia, tra l’inflazione crescente e un’elevata spesa pubblica che erode le casse dello Stato, lascia aperto il nodo delle riforme sistemiche - in particolare per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica, cominciare dall’impopolare riduzione dei sussidi - già richieste dall’Fmi come condizione necessaria all’erogazione del prestito da 1,9 miliardi di dollari, concordato lo scorso ottobre ma ancora bloccato. “È giusto che il Fondo monetario internazionale chieda le riforme, ma bisogna concedere il prestito prima che si materializzi il peggio. Abbiamo preteso che queste realtà diventassero delle democrazie in breve tempo, ma hanno una storia diversa, e l’Occidente non è esente da errori”, aggiunge ancora la senatrice di Forza Italia. (segue) (Res)