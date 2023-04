Tunisia: Craxi a “Nova”, Paese a rischio collasso, non bisogna abbandonarlo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). Ma senza l’intervento dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, sia quelli occidentali che gli arabi del Golfo. Tuttavia, per il presidente della Repubblica tunisina Saied, i dettami imposti alla Tunisia dall'Fmi "sono inaccettabili" e rischiano di provocare un ulteriore impoverimento del Paese. Per il presidente tunisino esiste un’alternativa, ovvero “contare su noi stessi”. “La pace civile non è una cosa semplice", ha poi affermato Saied, aggiungendo: "Vogliamo che il mondo rispetti la volontà del popolo tunisino”. (segue) (Res)