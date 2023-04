Tunisia: Craxi a “Nova”, Paese a rischio collasso, non bisogna abbandonarlo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità tunisina è un dossier che riguarda a ben vedere anche l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. La Tunisia è il primo Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti sbarcati in Italia via nave in modo irregolare a pochi giorni nel primo trimestre del 2023. A questo va aggiunto che l’Italia è divenuta nel 2022 il primo partner commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia. Non solo. Il gasdotto Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei, porta in Italia il gas algerino passando proprio per la Tunisia. E l’Algeria è oggi il primo fornitore di gas dell’Italia. “Non bisogna poi sottovalutare, ma tenere in debita considerazione nelle nostre analisi, il rapporto che intercorre fra le questioni del mancato sviluppo e quelle della sicurezza globale: non c’è pace dove si muore di fame e di stenti, non c’è sicurezza dove prosperano le diseguaglianze e le ingiustizie”, aggiunge Craxi. “Tutti abbiamo potuto vedere in questi anni che le intolleranze e gli estremismi hanno trovato terreno di coltura nella povertà, si sono alimentati di squilibri sociali e ambientali, hanno affondato le radici e conosciuto sbocco violento nell’esasperazione provocata dalla crisi economica e finanziaria. Per questo lancio il mio grido di allarme: non abbandoniamo la Tunisia”, conclude Craxi. (Res)