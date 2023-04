Pasqua: turismo in crescita, boom di prenotazioni degli stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del 2023 è una Pasqua "Made in Italy", caratterizzata da un 15 per cento di turisti stranieri in più in vacanza nel Paese. È quanto prevede Federturismo. Roma in particolare, oltre ad essere scelta dai connazionali, sarà la città preferita dai viaggiatori tedeschi, francesi e spagnoli con prenotazioni che supereranno del 15 per cento quelle della Pasqua 2022. La città eterna, evidenzia Federturismo, sorpassa per indice di gradimento molte altre destinazioni e vince anche su altre capitali europee come Parigi, Barcellona e Berlino. Anche a Firenze si assisterà ad un incremento del 15 per cento delle presenze straniere, guidate da tedeschi e americani, mentre Milano, preferita da britannici e statunitensi, vedrà una crescita dell'8 per cento di visitatori stranieri. A Venezia, con un'occupabilità delle strutture al momento superiore al 70 per cento, sarà preponderante il turismo domestico anche se non mancherà la componente straniera rappresentata da tedeschi, austriaci e francesi, rende noto Federturismo. A spingere i ricavi del settore, oltre ai turisti stranieri, saranno infatti anche gli italiani. "Nonostante il caro prezzi pesi sui bilanci delle famiglie, gli italiani non rinunceranno al weekend di Pasqua anche se preferiranno mete più vicine da raggiungere in poche ore di auto o di treno riducendo al massimo a due il numero di notti fuori casa", spiega la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, secondo cui "per svagarsi e rilassarsi, trascorreranno i giorni di festa soprattutto in Italia con una predilezione per il mare, le città d’arte, la montagna e le località termali, riservandosi l'estero per un viaggio di qualche giorno in più durante i prossimi ponti primaverili". (segue) (Rin)