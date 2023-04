Siccità: in Lombardia è allarme, la "patologia" rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità è la piaga dei nostri tempi, in Lombardia è un’emergenza allarmante. Il deficit di acqua a livello regionale, infatti, è ai massimi storici: la regione è a secco e la situazione rischia di essere cronica, tanto che gli agricoltori, almeno quelli che possono, stanno introducendo coltivazioni diverse da quelle tradizionali e stanno cambiando metodi di irrigazione. E chi non può, come gli allevatori, si rassegna a colture di mais che producono meno, ma che consentono di alimentare gli animali. “La situazione non è felice, se tra aprile e maggio non ci saranno piogge copiose avremo una circostanze molto simile a quella dell’anno scorso: piena siccità", spiega a Nova l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori. (segue) (Rem)