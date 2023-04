Siccità: in Lombardia è allarme, la "patologia" rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo circa il 57-60 per cento in meno di risorse d’acqua rispetto allo storico. La situazione da una settimana all’altra può cambiare. Di norma all’inizio della stagione irrigua si hanno a disposizione circa tre miliardi e 600 mila metri cubi d’acqua, oggi partiamo invece con 1 miliardo e 400 mila metri cubi”. “Provocatoriamente - sottolinea Sertori - è come se si percepisse una busta paga con il 60 per cento in meno rispetto allo stipendio solito degli altri mesi, è difficile affrontare una stagione partendo con questi numeri. Chiaro è, che è possibile ridurre al massimo eventuali sprechi, fare una gestione parsimoniosa e più oculata possibile dell’acqua, però partendo da una disponibilità così bassa, è evidente che qualche sacrificio sarà necessario da qui alla fine della stagione”. La situazione in Lombardia, infatti, è di grande deficit attuale. Veniamo da un’estate caratterizzata già da una forte aridità, e questa volta abbiamo a che fare con una scarsità di precipitazioni sia sull’arco alpino che sulla pianura in forte aumento. Una condizione, dunque, di crisi rispetto alla norma, che può essere osservata guardando semplicemente i livelli dei laghi, dei fiumi o i bollettini Arpa che la delineano. (segue) (Rem)