Siccità: in Lombardia è allarme, la "patologia" rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture (3)

- “Nell’ultimo tavolo sulla crisi idrica, in cui erano presenti tutti i vari attori che in vario modo utilizzano l’acqua a partire dal mondo dell’agricoltura, associazioni di categoria, ai grandi player concessionari idroelettrici, abbiamo deciso unanimemente di posticipare l’inizio della stagione irrigua, che normalmente parte ad aprile, per utilizzare questo tempo per fare aumentare il più possibile il livello dei laghi e delle dighe, fare magazzino e stoccare acqua prima dell’inizio - dichiara l’assessore - questo è quello che stiamo facendo, partendo con una gestione cautelativa già in atto a dicembre, gennaio e febbraio, in quanto avevamo già visto che l’acqua sarebbe comunque stata scarsa. Fra 15 giorni circa faremo ulteriori monitoraggi, e vedremo a quel punto quanto si sono caricati i laghi, poi partiremo con la stagione irrigua”. L’assessore di Regione Lombardia, poi, illustra le numerose azioni messe in atto per quanto riguarda l’utilizzo delle acque superficiali. “È già avvenuto un incontro con le Province, che hanno la competenza per attingimenti provvisori e per i sistemi di pompaggio, e stiamo razionando - evidenzia Sertori - quest’anno, più forti dell’esperienza maturata l’anno scorso, cerchiamo di gestire tutto con più esperienza”. Anche dal mondo accademico viene l'allarme del rischio che la siccità possa diventare una "patologia cronica". Tanti i progetti già avviati dalla Regione nel tentativo di contrastare la crisi idrica, in ottica futura, c’è il piano delle paratie di Como, in fase quasi conclusiva, che porterà all’aumento dell’altezza del lago di 15 centimetri. Un centimetro del lago di Como equivale a circa 1 milione e mezzo di metri cubi, questo significa che a seguito dei lavori sarà possibile immagazzinare dal lago circa 20 milioni di metri cubi di acqua, ciò che prima non era possibile. (segue) (Rem)