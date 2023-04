Siccità: in Lombardia è allarme, la "patologia" rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo in programma anche un progetto sul lago d’Idro, già finanziato, per il quale abbiamo chiesto anche integrazioni al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con il quale ci siamo interfacciati in questi giorni - conclude l’assessore Sertori -. Quel lavoro ci consentirà di alzare i volumi che può immagazzinare il lago. Credo che ci siano altri interventi strutturali fondamentali da affrontare, come il problema del cuneo salino. Si può risolvere con degli investimenti anche ingenti, che eventualmente non possono fare le regioni ma lo Stato, così come il tema della desalinizzazione dell’acqua del mare. Quelli sono investimenti strutturali, a medio e lungo termine, che secondo me diventeranno davvero importanti anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso”. Un allarme viene anche dal mondo accademico, secondo il quale questa siccità rischia di diventare una "patologia cronica". "Stiamo assistendo a periodi siccitosi che ci preoccupano sempre più e rischiano di diventare un evento non sporadico, ma persistente", sostiene il Professore ordinario di Idrologia e costruzioni idrauliche del Politecnico di Milano, Marco Mancini - per l’estate si spera che almeno in parte possa essere recuperata questa carenza idrica. L’uso irriguo sarà messo in difficoltà se la situazione rimane quella attuale, perché la Lombardia è una regione idro-esigente che genera una percentuale importante del prodotto agricolo nazionale (intorno al 15-16 per cento). Ci sarà, dunque, sicuramente una grande difficoltà nella gestione dell’irrigazione, causata in parte dai sistemi non efficienti, ma soprattutto da una forte carenza d’acqua”. Si può fare qualcosa? Secondo il Professor Mancini bisogna innanzitutto capire se per le aziende, i consorzi, in base alla disponibilità residua idrica, “possa essere conveniente investire sulla produzione quest’anno o sia meglio decidere di stare fermi per diminuire le perdite nell’immediato”. Risolvere questi problemi vuol dire trovare una serie di interventi di mitigazione. (segue) (Rem)