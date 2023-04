Siccità: in Lombardia è allarme, la "patologia" rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “É come una ricetta con più ingredienti - afferma l’esperto del Politecnico - che vanno messi insieme per provare a risolvere situazioni siccitose: migliorare la gestione dei bacini esistenti; migliorare l’efficienza irrigua sia con tecniche di maggiore precisione, sia con una gestione dell’irrigazione delle colture, cercando di minimizzare le punte di rilievo (tipiche della stagione più calda); cercare di avere colture più idonee ai tipi di suolo che abbiamo e avere dei sistemi più parsimoniosi nella gestione dell’acqua. L’importanza di quei sistemi parsimoniosi si è vista anche l’estate scorsa, quando hanno garantito meno danni alle colture irrigue”. Ci sono ulteriori tecniche che si possono applicare per combattere la siccità, secondo il Professor Mancini, come l’aumentare dei contenuti organici di quei suoli, l’incremento della capacità di ritenzione dell’acqua oppure l’utilizzo di colture meno idro-esigenti quando si va incontro a periodi come questi. Un altro aspetto che potrebbe rivelarsi importante potrebbe essere quello dell’utilizzo dell’acqua di depurazione. “Da quest’anno è vigente come Normativa italiana una legge che riprende una Direttiva europea, che permette l’uso irriguo con le acque reflue, e noi abbiamo già depuratori che permettono di fornire acqua utile all’irrigazione - spiega il Professore -. C’è poi il discorso di provare a irrigare anche in inverno, in modo tale di sostenere le portate di magra dei corsi d’acqua con rifornimenti artificiali della falda dovuta, appunto, all’irrigazione invernale. Questa lista di ingredienti tra loro sinergici può aiutare a usare meno acqua e usarla meglio, proprio nel momento in cui inizia ad essere poca”. Una situazione che sta comportando cambiamenti importanti per le aziende agricole lombarde: sia dal punto di vista delle colture, sia per quanto riguarda le modalità di irrigazione. "Già quest'anno le aziende hanno leggermente aumentato la semina dei cereali cosiddetti autunno-vernini, quelli che si seminano verso ottobre e verranno raccolti a giugno", spiega Ermes Sagula di Coldiretti Lombardia, sottolineando che se da una parte le aziende hanno accettato di rimandare la stagione irrigua "alcune stanno anche immaginando di avere una diversificazione colturale rispetto a quella classica". (segue) (Rem)