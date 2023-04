Siccità: in Lombardia è allarme, la "patologia" rischia di diventare cronica e le aziende adeguano le colture (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso più significativo è quello della zona risicola, dove una quota di superficie le aziende hanno intenzione di seminare un'altra coltura, eminentemente soia, ma anche sorgo, che ha minori fabbisogni idrici rispetto al riso ed. è più facilmente gestibile in modo da evitare che, come è successo l'anno scorso, alcune campagne, per carenza d'acqua, non era stato possibile soccorrerle con quel poco di disponibilità che c'era". Non per tutti, però la soluzione può essere il cambio di coltura: gli allevamenti ci sono, gli animali vanno nutriti e per loro il mais è indispensabile. "Essendo la Lombardia la prima regione zootecnica d'Italia - evidenzia Sagula - dove sarà necessario verrà comunque seminato il mais, si cercherà di gestirlo al meglio, cercando di utilizzare ibridi di mais con un minor fabbisogno idrico, con cicli un po' più corti che producono meno, ma sono più veloci a produrre il mais necessario per l'alimentazione". Infine il tema dell'irrigazione: "Nel cremonese lo scorso anno alcune aziende avevano chiesto di fare dei pozzi per prendere acqua direttamente dalla falda per l'irrigazione a pioggia che richiede meno acqua rispetto a quella a scorrimento che si utilizzava nella nostra regione quando c'erano volumi d'acqua generosi che ci sono sempre stati". (Rem)