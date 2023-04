Business news: Vietnam, autorità annunciano "ispezione globale" a carico di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha annunciato l'avvio di una "ispezione globale" delle operazioni del social media TikTok nel Paese, per assicurarsi che la piattaforma di proprietà della società cinese ByteDance rispetto i regolamenti nazionali in materia di gestione dei contenuti, contributi finanziari e politiche commerciali. In una nota, il rappresentante ministeriale Le Quang Tu Do ha accusato TikTok di aver consentito la circolazione di contenuti "tossici, offensivi, falsi e superstiziosi" sulla propria piattaforma. "TikTok, Facebook e YouTube sono tutti social media transfrontalieri con standard internazionali, ma quando operano in Vietnam, le piattaforme devono rispettare i regolamenti locali sia in materia di contenuti che fiscale", afferma la nota del funzionario. TikTok Vietnam ha commentato l'annuncio dell'ispezione a suo carico tramite una email, definendola una "attività interdisciplinare pianificata dal governo e in linea con le leggi vietnamite". Soltanto nel quarto trimestre dello scorso anno la piattaforma ha rimosso 1,7 milioni di video su richiesta delle autorità del Vietnam, Paese dove il social media conta quasi 50 milioni di utenti maggiorenni. (Fim)