Business news: Panasonic svilupperà strumentazione di bordo con Amazon e Stellantis

- L'azienda giapponese Panasonic Holdings rafforzerà i legami industriali con Amazon e con il costruttore europeo Stellantis per sviluppare congiuntamente strumentazione di bordo per veicoli di nuova generazione. Lo ha dichiarato Scott Kirchner, presidente di Panasonic Automotive Systems of America, secondo cui la collaborazione è ritenuta dall'azienda giapponese un passo importante per beneficiare del boom globale dell'elettromobilità. "Stellantis utilizzerà la nuova piattaforma integrata di Amazon nei suoi veicoli di nuova generazione. Lavoreremo su questo con Stellantis e Amazon", ha detto Kirchner. (Git)