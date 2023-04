Business news: il fallimento di Virgin Orbit assesta un altro colpo alle ambizioni spaziali del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura di insolvenza attivata da Virgin Orbit Holdings Inc. del miliardario Richard Branson segna un nuovo smacco per le ambizioni del Giappone di costruire un'industria spaziale nazionale. Lo scrive "Channel News Asia", ricordando che nel 2020 la prefettura di Oita, nota per le sue attrazioni termali, aveva siglato un accordo con Virgin Orbit per ospitare il primo spazioporto asiatico della compagnia. L'azienda puntava a far decollare il turismo spaziale utilizzando razzi sub-orbitali trasportati ad alta quota da aerei "jumbo" Boeing 747-400. Il progetto, però, è sospeso a tempo indefinito a causa della crisi dell'azienda, che non è stata in grado di affermarsi come piattaforma di lanci satellitari militari e d'intelligence per gli Usa e i loro alleati, come da visione del suo fondatore. I piani iniziali di Virgin Orbit prevedevano il lancio di piccoli satelliti da Oita già dallo scorso anno, ma tali programmi non si sono mai concretizzati. (Git)