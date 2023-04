Business news: Morgan Stanley accelera piani per istituire società di futures in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di regolamentazione dei titoli della Cina si è espressa favorevolmente in merito all'apertura di una società di futures interamente controllata dalla banca d'investimento statunitense Morgan Stanley nel Paese. È quanto si apprende da una nota diramata dalla Commissione, che ha accettato la richiesta depositata dall'istituto a inizio settimana. A gennaio 2022, tre dirigenti della Morgan Stanley Futures (Cina) hanno superato la valutazione professionale per ricoprire l'incarico nel mercato della prima potenza asiatica, dominato fino a tre anni fa prevalentemente da attori nazionali. Secondo i dati dell'Associazione cinese dei futures, il volume degli scambi annuali ha raggiunto 78 miliardi di dollari l'anno scorso. Negli ultimi mesi, la Cina ha annunciato l'intenzione di aprire progressivamente il mercato dei futures agli investitori stranieri. Il 12 gennaio, la Borsa merci di Zhengzhou ha consentito per la prima volta agli investitori d'oltreoceano di negoziare alcuni futures agricoli, tra cui olio di colza e arachidi. L'iniziativa ha ampliato a 23 il numero di categorie riservate agli investitori stranieri. (Cip)