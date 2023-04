Business news: Marocco, prevista riunione maggioranza governativa per discutere crisi aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di maggioranza del governo del Marocco, guidato da Aziz Akhannouch, si incontreranno nei prossimi giorni per discutere dell'aggravarsi della crisi dovuta all'aumento dei prezzi. Lo ha riferito un comunicato del partito Raduno nazionale degli indipendenti (Rni), secondo cui la riunione di maggioranza discuterà "delle ripercussioni dei cambiamenti e degli sviluppi interni ed esterni sulla situazione economica e sociale del Paese". All'inizio di questa settimana, il partito Autenticità e modernità (Pam) aveva convocato una riunione d’emergenza dei leader dei partiti di maggioranza di fronte alla crisi dei prezzi elevati. I partiti di maggioranza non si incontrano da tempo a causa delle divergenze tra di loro. In questo contesto e con un tasso di inflazione che ha raggiunto il 10,1 per cento a febbraio, determinando un aumento dei prezzi al consumo dell’1,7 per cento rispetto al mese precedente, la Banca centrale ha deciso, lo scorso 21 marzo, di innalzare il tasso di interesse principale di 50 punti base, al 3 per cento. Sulla base della nota informativa diffusa dall’Alto commissariato per la programmazione relativa all’Indice dei prezzi al consumo (Cpi), per il mese di febbraio, la variazione dei prezzi sarebbe il risultato dell'aumento del 3,9 per cento dell'indice dei prodotti alimentari e della stagnazione dell'indice dei prodotti non alimentari. La decisione del consiglio di amministrazione della Banca centrale del Marocco, Al Maghrib, avviene di fronte a un tasso di inflazione su base annua che ha toccato il 20,8 per cento per i prodotti alimentari e l'inizio del mese sacro del Ramadan. (Res)