- Il tasso d’interesse medio del mercato monetario in Tunisia sta continuando a salire. A marzo ha raggiunto l'8,05 per cento, in leggero aumento rispetto all'8,02 per cento registrato a febbraio 2023 e al 7,96 di gennaio 2023. È quanto emerge da dati pubblicati della Banca centrale tunisina. L’aumento è più marcato su base annua. A marzo 2022, il tasso medio del mercato monetario era del 6,26 per cento. (Tut)