Business news: Marocco, Banca mondiale approva finanziamento di 450 milioni di dollari

- Il Consiglio di amministrazione esecutivo della Banca mondiale ha approvato un terzo finanziamento destinato al Marocco per le politiche di sviluppo dell'importo di 450 milioni di dollari, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione finanziaria e digitale, in aggiunta ai due precedenti stanziamenti. Lo ha reso noto un comunicato stampa della Banca mondiale, secondo cui "la serie di finanziamenti di progetti ha sostenuto il governo marocchino nell'attuazione di riforme per aumentare il livello di inclusione finanziaria, imprenditorialità digitale e mettere infrastrutture e servizi digitali a disposizione di individui e istituzioni". L'istituto finanziario con sede a Washington ha aggiunto che questa serie di finanziamenti ha avuto l'effetto di consentire al Marocco di espandere significativamente i confini dell'inclusione finanziaria e digitale. (Res)