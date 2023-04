Business news: Iraq, Parlamento avvia le sedute per la discussione della legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dell’Iraq ha dato il via alle sedute per la discussione della legge di bilancio federale, la cui approvazione è prevista dopo la fine del mese sacro di Ramadan. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. “La Camera dei rappresentanti si adopererà a leggere, discutere e approvare la legge finanziaria in un tempo record, di non oltre un mese”, ha dichiarato un membro della Commissione parlamentare Finanze, precisando che per ora è stata “avviata la prima lettura del testo della legge, mentre la prossima settimana si procederà con la seconda lettura”. Terminata quest’ultima, “alcuni ministri, funzionari e governatori saranno ammessi alle discussioni per dibattere degli aiuti finanziari destinati ai ministeri e ai dipartimenti”. (Res)