Business news: Ruanda-Kenya, firmato memorandum d'intesa in 10 aree

- I governi di Kenya e Ruanda hanno firmato un memorandum d'intesa in 10 aree di cooperazione per migliorare le relazioni bilaterali. Il memorandum, riferisce la presidenza keniota in un comunicato, è stato firmato a Kigali alla presenza del presidente keniota William Ruto e dell'omologo ruandese Paul Kagame e stabilirà meccanismi per un'efficace cooperazione in materia di istruzione, telecomunicazioni, genere e sviluppo infantile, giovani e sviluppo delle capacità per il servizio pubblico, servizi penitenziari, sanità, formazione diplomatica, agricoltura e cooperative. Parlando ai giornalisti durante una conferenza stampa al termine del loro incontro, i due presidenti hanno affermato che i rispettivi Paesi hanno concordato di lavorare insieme a beneficio della popolazione, aggiungendo che il Kenya e il Ruanda espanderanno il commercio e gli investimenti e aiuteranno la regione in termini di pace e sicurezza. (Res)