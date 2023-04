Business news: crisi energetica, governo Sudafrica revoca lo stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha deciso di revocare lo stato di calamità nazionale dichiarato a febbraio per far fronte alla crisi elettrica. Lo ha annunciato oggi alla stampa il ministro della Governance cooperativa e degli affari tradizionali, Thembi Nkadimeng, precisando che il governo lavorerà ora attraverso il suo Comitato per la crisi energetica per ridurre l'effetto delle interruzioni di corrente utilizzando la legislazione esistente e gli accordi di emergenza. Nell'ambito degli sforzi per mitigare l'effetto della crisi, nelle ultime settimane il neo-ministro dell'Energia, Kgosientsho Ramokgopa, ha visitato le centrali elettriche dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica Eskom che da anni versa in una grave crisi e ha avuto consultazioni all'interno del governo e con i vertici della stessa Eskom volte a risolvere le carenze di elettricità. Il governo ha inoltre dichiarato di aver deciso di porre fine ai regolamenti sui disastri in considerazione di tali sviluppi. Lo stato di calamità nazionale era stato imposto lo scorso 9 febbraio dal presidente Cyril Ramaphosa il quale aveva invocato i regolamenti sui disastri per combattere la crisi che provocano interruzioni di corrente giornaliere da parte dell'utilità statale Eskom a causa di frequenti guasti alle sue vecchie centrali elettriche a carbone e anni di corruzione. Lo stato di calamità ha conferito al governo ulteriori poteri per rispondere alla crisi, anche consentendo procedure di appalto d'urgenza con minori ritardi burocratici e minori controlli. (Res)