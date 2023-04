Business news: Zimbabwe, l'uso del dollaro supera la valuta locale, le transazioni in "biglietti verdi" sono al 77 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022 nello Zimbabwe il dollaro è stato più usato della valuta locale, un fenomeno che si ripete per la seconda volta da quando - nel 2019 - il governo di Harare ha deciso di reintrodurla. Ne parlano i media locali, sottolineando che secondo i dati raccolti dall'ente nazionale di statistica il dollaro statunitense è stato utilizzato nel 77 per cento delle transazioni. Il dollaro dello Zimbabwe era stato abolito nel 2009 e sostituito principalmente dal dollaro statunitense dopo che un episodio di iperinflazione lo aveva reso privo di valore. È stato reintrodotto nel tentativo di rilanciare l'economia stagnante. La decisione del governo, presa a giugno scorso, di reintrodurre ufficialmente il biglietto verde come corso legale per frenare l'aumento dell'inflazione e stabilizzare il tasso di cambio in caduta del Paese africano ha accelerato il distacco dalla valuta locale. Negli ultimi due anni il dollaro dello Zimbabwe si è deprezzato del 91 per cento rispetto a quello statunitense. Il comitato di politica monetaria della Banca centrale attribuisce il predominio del biglietto verde nel 2022 a "significativi afflussi di valuta estera nell'economia", una tendenza che secondo il governatore John Mangudya "dovrebbe continuare" anche quest'anno. L'aumento dell'utilizzo del dollaro ha anche portato ad un aumento della richiesta da parte dei lavoratori di essere pagati in valuta statunitense. A marzo, i lavoratori del settore minerario hanno concluso un accordo per ricevere la maggior parte della loro paga in dollari, il primo accordo salariale di questo tipo in cinque anni. (Res)