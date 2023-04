Business news: Africa, Banca di sviluppo stanzia 8 milioni di dollari per sostegno a settore finanziario in quattro Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del Fondo africano di sviluppo (Adf), lo strumento della Banca africana di sviluppo (Afdb) che sostiene i Paesi meno sviluppati dell'Africa, ha approvato un finanziamento di 8 milioni di dollari per la creazione di un sistema unico di identificazione bancaria interoperabile digitalmente e un quadro armonizzato di identificazione dei clienti per Gambia, Guinea, Liberia e Sierra Leone. L'attuazione del progetto, riferisce l'Afdb in una nota, inizierà nel luglio 2023 e sarà guidata dall'Istituto monetario dell'Africa occidentale (Wami), in collaborazione con le banche centrali dei Paesi partecipanti e in stretta collaborazione con i fornitori di servizi finanziari bancari e non bancari. Il progetto dovrebbe migliorare l'efficienza del settore finanziario all'interno dei Paesi partecipanti, portando a un maggiore accesso ai finanziamenti e a ulteriori sforzi di integrazione regionale. Saranno inclusi nel progetto oltre 53 fornitori di servizi finanziari nei Paesi partecipanti. Ciò consentirà loro di verificare l'identità dei propri clienti su base continuativa (Know-Your-Customer o Kyc), combattere le frodi, scoraggiare l'insolvenza sui prestiti e rafforzare le relazioni bancarie corrispondenti. Da parte dei clienti, i settori finanziari conformi a Kyc rafforzeranno la fiducia e, in ultima analisi, incoraggeranno l'accesso e l'utilizzo di soluzioni finanziarie. (Res)