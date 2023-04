Business news: semiconduttori, Cina invita Omc a esprimersi su restrizioni Usa sulle esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha invitato l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ad esaminare le restrizioni sull'approvvigionamento di macchinari e apparecchiature per la produzione di semiconduttori imposte a Pechino da Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post". Durante la riunione tenuta il 3 e 4 aprile dal Consiglio per il traffico merci dell'Omc a Ginevra, la Cina ha protestato contro le restrizioni all'approvvigionamento di microchip, chiedendo chiarimenti circa l'esistenza di un accordo informale tra i tre Paesi. "Se esistesse un accordo (per limitare le esportazioni di tali tecnologie in Cina), gli esponenti dell'Omc dovrebbero esserne informati e la questione dovrebbe essere discussa dall'Organizzazione", ha fatto sapere il governo cinese tramite un suo rappresentante, aggiungendo che un'iniziativa in tal senso minerebbe l'autorità e l'efficacia delle norme sancite dall'Omc. (Cip)