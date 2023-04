Business news: Google guarda all’intelligenza artificiale per potenziare il motore di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense Google vuole aggiungere strumenti di conversazione con l’intelligenza artificiale per potenziare il suo motore di ricerca. Lo ha dichiarato in un’intervista al “Wall Street Journal” l’amministratore delegato Sundar Pichai, parlando dei piani della società per rispondere alla crescente concorrenza di software come ChatGpt. Secondo Pichai, i “chatbot” non costituiscono tuttavia una minaccia agli affari di Google, il cui motore di ricerca vale oltre metà delle entrate societarie. “Gli spazi per nuove opportunità, se non altro, sono più grandi che in passato”, ha osservato. Lo scorso gennaio la società madre di Google, Alphabet, ha annunciato il taglio di 12 mila posti di lavoro, il 6 per cento del personale complessivo, sulla scia di quanto stabilito da altri colossi del digitale preoccupati dagli effetti dell’inflazione e di una possibile recessione economica negli Usa. Google, ha spiegato Pichai, non ha ancora raggiunto l’obiettivo fissato lo scorso settembre di aumentare del 20 per cento la produttività, ma è soddisfatta “dei progressi fin qui compiuti”, sapendo che “c’è ancora molto lavoro da fare”. Già la rivale Microsoft ha annunciato l’utilizzo della tecnologia su cui si basa ChatGpt nel suo motore di ricerca Bing, con l’aspettativa di generare 2 miliardi di dollari di entrate per ogni punto percentuale guadagnato nel mercato dei motori di ricerca, attualmente dominato per il 90 per cento da Google. Pichai ha spiegato che la sua azienda sta ora collaudando diversi nuovi prodotti che consentono agli utenti di porre domande in sequenza al motore di ricerca. (Was)