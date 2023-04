Business news: Marocco, aumentate le esportazioni del 40 per cento all'inizio del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'industria automobilistica del Marocco hanno registrato una forte crescita a gennaio e febbraio di quest'anno, pari a 21,6 miliardi di dirham (1,9 miliardi di euro), segnando un aumento del 40,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge dalle statistiche mensili dell'Ufficio di cambio, secondo cui il valore delle esportazioni di automobili è aumentato di circa 6,2 miliardi di dirham (566 milioni di euro) rispetto a quanto realizzato a gennaio e febbraio dello scorso anno. Le esportazioni nel settore automobilistico hanno raggiunto i 111,2 miliardi di dirham (10,1 miliardi di euro), rispetto agli 83,6 miliardi di dirham (7,6 miliardi di euro) nel 2021. Le rimesse della comunità marocchina residente all'estero hanno registrato un balzo importante di circa il 28,6 per cento, raggiungendo a fine febbraio i 17,2 miliardi di dirham (1,5 miliardi di euro), rispetto a 13,4 miliardi di dirham (1,2 miliardi di euro) nello stesso periodo dell'anno scorso, e solo 9,9 miliardi di dirham in 2019 (905 milioni di euro). (Res)