Business news: Mauritania, Qatar Energy acquisisce il 44 per cento di un'area esplorativa offshore

- La compagnia Qatar Energy ha firmato un accordo con Shell per l'acquisizione di una partecipazione del 40 per cento nel blocco esplorativo offshore C10, al largo delle coste della Mauritania. Lo ha riferito una nota della società. In base all'accordo, che sarà soggetto alle consuete approvazioni ufficiali da parte del governo mauritano, Qatar Energy deterrà una quota del 40 per cento dell'accordo di esplorazione e produzione per il blocco C10, mentre Shell (l'operatore) deterrà una quota del 50 per cento, e la compagnia petrolifera mauritana deterrà il 10 per cento. "Siamo lieti di questa opportunità di contribuire al settore dell'esplorazione e della produzione in Mauritania, che rafforzerà la nostra presenza nell'esplorazione nel continente africano", ha affermato il ministro di Stato per gli Affari energetici del Qatar e amministratore delegato di Qatar Energy, Saad bin Sherida al Kaabi. "Non vediamo l'ora di collaborare con il governo della Repubblica islamica di Mauritania, che ringrazio insieme ai nostri partner per il loro prezioso sostegno e collaborazione", ha proseguito. L'area C10 si estende su una superficie di circa 11.500 chilometri quadrati, e si trova a circa 50 chilometri al largo della costa della Mauritania, in acque con fondali che vanno dai 50 ai 2.000 metri. (Res)