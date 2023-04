Business news: Libano, Fmi ha mappato situazione del Paese per i prossimi 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha analizzato il crollo economico del Libano per i prossimi quattro anni nel caso in cui il Paese non dovesse attuare tutte le riforme necessarie e un piano complessivo per lo sviluppo economico, finanziario e sociale. Lo ha detto il ministro uscente dell’Economia e del commercio, Amine Salam, in un’intervista al quotidiano del Kuwait “Al Anbaa”. “Senza riforme il Paese entrerà in un tunnel oscuro che potrebbe essere difficile da controllare”, ha indicato il ministro dell’Economia. “La pazienza dell’Fmi è giunta alla fine”, ha concluso il ministro.A fine marzo, una delegazione dell’Fmi si è recata in visita nel Paese, guidata dal capo missione Ernesto Ramirez Rigo, il quale aveva avvertito che “la mancata attuazione di riforme urgenti avrebbe portato a una crisi senza fine". Il capo missione aveva avvertito che il Libano “sta attraversando un momento estremamente critico e si trova nel bel mezzo di un rapido collasso economico”. Tuttavia, il capo della delegazione aveva promesso che “il Fondo non avrebbe abbandonato il Libano”. Nell'aprile 2022, Beirut ha raggiunto un accordo preliminare con l’Fmi per un pacchetto di aiuti quadriennale da tre miliardi di dollari, ma lo sblocco degli aiuti dipende dall’attuazione di una serie di riforme, considerate “fondamentali”, per far uscire il Paese da una grave crisi finanziaria. (Lib)