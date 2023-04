Business news: Iraq, anche QatarEnergy partecipa nel progetto multimiliardario di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica qatariota QatarEnergy ha deciso di prendere parte al progetto integrato di crescita del gas iracheno (Gas Growth Integrated Project, Ggip), volto a sviluppare le risorse petrolifere e di gas della Repubblica dell’Iraq al fine di migliorare la fornitura di elettricità nel Paese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”, QatarEnergy deterrà una quota del 25 per cento, TotalEnergies, che fungerà da operatore, del 45 per cento, mentre il restante 30 per cento sarà detenuto dalla compagnia irachena Basra Oil Company. Il piano in questione, definito dalle parti coinvolte strategico, era stato elaborato nel settembre 2021 e prevede investimenti da circa 10 miliardi di dollari in una fase iniziale per progettare e costruire strutture tese al recupero di gas bruciato in torcia dai giacimenti petroliferi della regione meridionale di Bassora, che verrà poi impiegato per alimentare impianti di produzione di energia elettrica. Il progetto prevede inoltre un sistema integrato per il trattamento e la distribuzione di acqua di mare, in alternativa a quella dolce proveniente da fiumi e falde acquifere, da iniettare nei giacimenti petroliferi in modo da mantenere costante la loro pressione. Infine, secondo quanto riferito da TotalEnergies, sarà anche costruita una centrale solare da un gigawatt per fornire elettricità alla rete regionale di Bassora, in collaborazione con la società saudita Acwa Power. Sia QatarEnergy che TotalEnergies si sono dette liete di prendere parte a un progetto rilevante per il settore energetico iracheno. Per la compagnia francese, l’approvazione da parte irachena rappresenta “un segnale forte e positivo per gli investimenti stranieri nel Paese". Nonostante possa godere di ingenti riserve di idrocarburi, la rete elettrica trascurata dell'Iraq è fatiscente, anche a causa della corruzione dilagante nel Paese, il che provoca interruzioni di corrente che durano per ore. Il vicino Iran attualmente soddisfa un terzo del fabbisogno di gas ed elettricità dell'Iraq, ma Baghdad sta cercando una maggiore indipendenza energetica. Il progetto Ggip era rimasto in stallo a causa della richiesta del nuovo governo di Baghdad, entrato in carica alla fine dell’ottobre 2022, di detenere una quota del 40 per cento. Poi a seguito delle trattative e degli incontri degli ultimi mesi con TotalEnergies, l’esecutivo iracheno ha fatto sapere di di aver accettato di ridurre la richiesta di partecipazione al 30 per cento vista "l'importanza di risolvere la questione". Nei giorni scorsi era stato l’amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanne, a riferire del blocco al progetto. “Non posso esporre la compagnia a una serie di rischi”, aveva affermato l’Ad, sottolineando: “Abbiamo bisogno di una risposta politica”. (Res)