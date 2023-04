Business news: Siria, governo autorizza prestiti in valuta straniera per finanziare progetti di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della moneta e del credito della Siria ha autorizzato le banche a negoziare prestiti in valuta straniera per finanziare progetti e investimenti nello sviluppo del Paese. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, secondo il quale la decisione è stata resa pubblica dalla Banca centrale di Siria attraverso i suoi profili ufficiali sui social network. Il testo prevede che il beneficiario dei prestiti sia una persona fisica o giuridica con residenza o sede in Siria, che si impegni a pagare le rate del prestito in valuta straniera e nelle scadenze fissate. La persona fisica o giuridica in questione, inoltre, potrà pagare dai propri conti correnti aperti presso banche locali o estere. Secondo la normativa, i progetti devono includere attività economiche legate all’esportazione di beni o i servizi ad esse correlati. (Res)