Business news: Tunisia, leggero calo del tasso di inflazione a marzo per la prima volta da ottobre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia ha registrato un leggero calo durante il mese di marzo 2023, passando dl 10,4 per cento di febbraio al 10,3 per cento. È quanto emerso dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, sulla base dei quali è la prima volta da ottobre 2021 che il tasso di inflazione diminuisce. L’Istituto ha spiegato che, nonostante l’aumento mensile dei prezzi, il calo è dovuto a una diminuzione del tasso di accelerazione dei prezzi tra marzo e febbraio del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. (Tut)