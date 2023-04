Business news: Ruanda, raggiunto accordo sulla revisione del nuovo prestito Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo a livello di staff con il Ruanda sulle politiche necessarie per completare le prime revisioni dell'accordo di prestito da 319 milioni di dollari, nell'ambito del nuovo Strumento per la resilienza e la sostenibilità. L'accordo, si legge in una nota dell'istituto con sede a Washington, è soggetto a revisione e approvazione da parte della direzione dell'Fmi e del comitato esecutivo del Fondo, previsto provvisoriamente per maggio. L'Fmi ha aggiunto che al termine della revisione il Ruanda avrà accesso a 74,6 milioni di dollari dei fondi del prestito. (Res)