Business news: Costa d'Avorio, Fmi sigla accordo da 3,5 miliardi di dollari per sostegno a riforme economiche

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo con il governo della Costa d'Avorio su un programma di finanziamento di 3,5 miliardi di dollari per sostenere le riforme volte a garantire una maggiore trasformazione economica del Paese. Il programma, della durata di 40 mesi, rientra nel quadro della Linea di credito estesa (Medc). Lo rende noto l'Fmi in un comunicato. I negoziati tra la Costa d'Avorio e l'istituto di credito si erano inizialmente concentrati su un piano di aiuti di 2,6 miliardi di dollari, ovvero il 300 per cento della quota del Paese all'Fmi, ma questa soglia è stata infine portata al 400 per cento. Il Fondo ha inoltre indicato che il programma di finanziamento mira, tra l'altro, a "preservare la sostenibilità fiscale e del debito" e a "far avanzare l'agenda di riforme delle autorità per una trasformazione economica più profonda nell'ambito del piano di sviluppo 2021-2025 ". L'Fmi prevede che l'economia ivoriana crescerà del 6,5 per cento nel 2023 contro il 5,5 per cento del 2022.(Res)