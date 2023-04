Business news: Egitto, Camera rappresentanti approva quattro progetti di legge su esplorazione di gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti egiziana ha approvato, durante la seduta plenaria, quattro disegni di legge riguardanti l'esplorazione petrolifera in diverse regioni del Paese. Lo hanno riferito i media nazionali, specificando che è stato approvato un disegno di legge che autorizza il ministero del Petrolio e delle risorse minerarie a stipulare un contratto con la Egyptian General Petroleum Corporation e la società azionaria ucraina Naftogaz per modificare l'accordo di impegno emesso ai sensi della legge n. 70 del 2006 per la ricerca e lo sfruttamento di petrolio nella regione di Alam al Shawish, a est del deserto occidentale. Un altro disegno di legge autorizza il ministero a stipulare un contratto con la Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas), Ieoc Production B-V e BP Exploration (Delta) Limited per la ricerca e lo sfruttamento di gas e petrolio greggio nell'area offshore settentrionale di Al Fayrouz nel Mediterraneo. Inoltre, è stato approvato un disegno di legge che autorizza il ministero a stipulare un contratto con la Egyptian Natural Gas Holding Company e Ieoc Production BV per la ricerca di gas e petrolio greggio e per il loro sfruttamento nell'area marina settentrionale di Rafah, nel Mediterraneo. Infine, un ultimo disegno di legge riguarda la stipula di un contratto con la Egyptian Natural Gas Holding Company e Ieoc Production Bv per la ricerca e lo sfruttamento di gas e petrolio greggio nell'area offshore nord-orientale di Arish nel Mediterraneo. (Cae)