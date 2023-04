© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina al Quirinale, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio, il 25 febbraio scorso, a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il presidente Mattarella - si legge in un comunicato del Quirinale - ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia, aperta dall’intervento del capo dello Stato, è stata condotta da Carolina Crescentini. Ecco l’elenco e le motivazioni degli insigniti suddiviso secondo i gradi onorifici: Immacolata Carpiniello, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per il suo impegno nella valorizzazione del lavoro delle detenute all’interno del carcere offrendo loro una opportunità di riscatto per una vita diversa dopo la detenzione"; Legale rappresentante e amministratore della Cooperativa sociale “Lazzarelle”. Cooperativa di sole donne nata nel 2010, la Cooperativa sociale Lazzarelle produce caffè artigianale secondo l’antica tradizione napoletana all’interno del carcere femminile di Pozzuoli (NA). Il caffè delle Lazzarelle è nato mettendo insieme due soggetti deboli: le donne detenute e i produttori di caffè del sud del mondo. “L’idea di fondo delle Lazzarelle è quella di investire risorse umane ed economiche in un percorso di formazione e produzione. L’obiettivo è duplice: da un lato favorire il rapporto con l’esterno per evitare il rischio buco nero della detenzione; dall’altro costruire un’impresa capace di stare sul mercato con un prodotto artigianale, etico e legato al territorio”. Ci sono molti altri progetti: il “Bistrot Lazzarelle”, nella Galleria Principe di Napoli e la ricerca in sinergia con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Ad oggi il 90 per cento delle “lazzarelle”, terminato il periodo di detenzione, non è rientrato nei circuiti criminali. Fabio Cervellieri e Stefano Falchi, Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per aver aiutato una bambina del Kosovo attivando un percorso di cura in Italia garantendone la prosecuzione anche attraverso il sostegno alla famiglia”. Fabio Cervellieri, in missione a Pristina (Kosovo), nel 2021 ha conosciuto una bambina di 4 anni affetta da diabete mellito. Ha quindi acquistato subito l’insulina e un apparecchio per misurare la glicemia. Tramite l’associazione “Aquile tricolori” si è messo in contatto con l’ospedale Umberto I di Roma per trasferire la bambina in Italia, dove è stata curata e seguita. All’atto delle dimissioni le è stata garantita la fornitura di insulina e il misuratore per un anno. Stefano Falchi ha effettuato l’intervento di aiuto della bambina insieme al collega Fabio Cervellieri. In particolare ha promosso un’ulteriore raccolta fondi in Sardegna, dove presta servizio, e ottenuto un soggiorno gratuito per la bambina e la famiglia presso un villaggio turistico del luogo. Il contatto fra i carabinieri e la bambina, che è tornata a casa, continua ancora. (segue) (Com)