Balcani: Tajani, i nostri militari apprezzati per la loro flessibilità

- Gli italiani sono quelli che più di altri riescono a operare nei Balcani e in tutta l’area del Mediterraneo, si pensi a quello che fanno i militari italiani ai confini della Serbia e del Kosovo. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della sua visita al salone Vinitaly. "Sono militari che sono sempre apprezzati per come sanno essere flessibili, per come sanno proteggere, per esempio, i monasteri ortodossi e serbi” al fine di prevenire attentati, ha detto Tajani, aggiungendo: “I nostri militari, che hanno sempre saputo gestire anche l'ordine pubblico, sono amati da tutti. E questo è un modo anche per fare politica estera”. (Res)