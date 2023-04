Kosovo-Serbia: domani a Bruxelles incontro fra negoziatori su attuazione accordo di Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani domani, a Bruxelles, la riunione dei capi negoziatori di Kosovo e Serbia per procedere nell'attuazione dell'accordo di normalizzazione fra le parti, raggiunto a Ocrida il 18 marzo scorso. Lo ha detto Peter Stano, portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Come abbiamo sempre detto, ci aspettiamo che entrambe le parti contribuiscano a creare e mantenere l'atmosfera di normalizzazione, riconciliazione e rapida attuazione degli impegni presi. Le parti si sono impegnate ad astenersi da qualsiasi azione che possa avere un effetto contrario. Ci auguriamo quindi che ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni non abbia un impatto sull'incontro di domani", ha detto. "L'incontro dei capi negoziatori di domani è importante perché si incontreranno per la prima volta formalmente dopo l'accordo di Ocrida e discuteranno i passi necessari per l'attuazione degli impegni derivanti da questo accordo e dal suo allegato", ha detto. L'obiettivo principale dei negoziati, ha spiegato Stano, "era proprio quello di uscire finalmente da questa modalità di crisi" fra le parti. "Ma nessuna crisi si risolve con un semplice accordo, ma con la sua attuazione", ha proseguito il portavoce della Commissione. (segue) (Beb)