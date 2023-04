Balcani: Tajani, entro fine anno un altro vertice come quello odierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia organizzerà entro fine anno un altro vertice uguale a quello odierno sui Balcani occidentali per verificare i passi avanti compiuti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa organizzato nell’ambito della Riunione ministeriale sui Balcani occidentali. “Abbiamo annunciato che organizzeremo entro fine anno un altro vertice uguale a questo per vedere quanti passi avanti sono stati compiuti, tra Europa e Paesi candidati, per arrivare a una piena partecipazione di questi Paesi in Ue”, ha detto Tajani. Il ministro ha poi elencato gli eventi che l’Italia intende organizzare con i Paesi della regione. “L’11 maggio presenteremo a Roma il Kosovo, per preparare poi il Business forum entro fine anno”, ha detto il ministro. Prima dell’estate, ha aggiunto, è previsto un vertice a tre tra Italia, Slovenia e Croazia, e poi un vertice con Macedonia del Nord, Albania e Bulgaria “che si svolgerà probabilmente in Puglia” sul Corridoio 8, “anche questo prima della pausa estiva”. (Res)