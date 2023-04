Balcani: Tajani ribadisce agli omologhi della regione sostegno Italia a integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ribadisce il sostegno all’adesione all’Unione europea della regione dei Balcani occidentali e rivendica un ruolo di protagonista nell’area riconosciuto da tutti i Paesi. E’ quanto emerso dalla conferenza odierna organizzata alla Farnesina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani cui hanno partecipato i ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, il commissario europeo all’Allargamento Oliver Vahrelyi e il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem, in rappresentanza della presidenza di turno del Consiglio Ue. Parlando alla stampa, Tajani ha affermato che la riunione è stata un’occasione per ribadire “la volontà dell’Italia di sostenere l’adesione in tempi più rapidi possibili dei Paesi”, in un contesto in cui tutti i partecipanti “hanno riconosciuto il ruolo dell’Italia” nella regione, arrivando addirittura a lamentarsi “dell’assenza di questi ultimi anni”. Il ministro ha ribadito la soddisfazione degli attori regionali per questa rinnovata presenza. Secondo Tajani, d’altronde, nei Balcani occidentali si decide il futuro dell'Europa e per questo motivo è bene recuperare il tempo perduto. “È vero, ci sono stati ritardi da parte europea, ora dobbiamo recuperare il tempo perduto”, ha detto Tajani. (segue) (Res)