Balcani: Tajani ribadisce agli omologhi della regione sostegno Italia a integrazione Ue (2)

- Il ministro ha annunciato, inoltre, che l’Italia organizzerà entro fine anno un’altra riunione sui Balcani occidentali come quella odierna per verificare i passi avanti compiuti. “Abbiamo annunciato che organizzeremo entro fine anno un altro vertice uguale a questo per vedere quanti passi avanti sono stati compiuti, tra Europa e Paesi candidati, per arrivare a una piena partecipazione di questi Paesi in Ue”, ha detto Tajani. Il ministro ha poi elencato gli eventi che l’Italia intende organizzare con i Paesi della regione. “L’11 maggio presenteremo a Roma il Kosovo, per preparare poi il Business forum entro fine anno”, ha detto il ministro. Prima dell’estate, ha aggiunto, è previsto un vertice a tre tra Italia, Slovenia e Croazia, e poi un vertice con Macedonia del Nord, Albania e Bulgaria “che si svolgerà probabilmente in Puglia” sul Corridoio 8, “anche questo prima della pausa estiva”. (segue) (Res)