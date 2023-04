Governo: Cdm alle 17.30 a palazzo Chigi, a odg anche decreto Siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 17.30, a palazzo Chigi, per - si legge in una nota - l’esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge: Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche (presidenza -Infrastrutture e Trasporti - Ambiente e Sicurezza energetica - Protezione civile e Politiche del mare - Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste - Affari regionali e Autonomie); decreto-legge: Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (presidenza - Pubblica amministrazione); disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Affari esteri e Cooperazione internazionale); disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 - prosieguo esame (Imprese e made in Italy); decreto legislativo: Attuazione della direttiva (Ue) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) - esame preliminare (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr - Infrastrutture e Trasporti); decreto del presidente della Repubblica: Modifiche al Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 - esame definitivo (Interno); decreto del presidente del Consiglio dei ministri: Regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'Università e della Ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance - esame definitivo (Università e Ricerca);leggi regionali e varie ed eventuali.(Com)