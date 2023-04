Kosovo: Commissione elettorale pubblica lista dei votanti alle amministrative del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale del Kosovo (Cec) ha stilato l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto in occasione delle amministrative del 23 aprile che si terranno nei quattro comuni del nord a maggioranza serba. Gli elettori sono complessivamente 45.095, ovvero 1.345 in più rispetto al voto locale del 2021. Nel corso della seduta parlamentare di oggi il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha invitato i cittadini a recarsi alle urne per votare i loro rappresentanti, sottolineando che le istituzioni faranno "tutto ciò che è in loro potere" per garantire che le elezioni si svolgano pacificamente. Le amministrative nei comuni a maggioranza serba situati a nord sono state indette in via straordinaria dalla presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, a seguito delle dimissioni delle autorità locali avvenute nei mesi scorsi per protesta nei confronti del provvedimento di Pristina sulle targhe automobilistiche.(Alt)