Difesa: Kosovo, attività Cooperazione civile e militare in favore dell’ospedale di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi i militari italiani del Regional Command West (RC-W) dell’operazione Nato Kfor, tramite gli assetti specialistici della Cooperazione civile e militare (Cimic), hanno consegnato dispositivi sanitari e informatici al reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale universitario di Pristina. I materiali sono stati acquistati e donati dalla Onlus “Vivere per Amare – Life to Love”, rappresentata dal suo vicepresidente, il capitano Mariano Barbi, che si è avvalso anche del supporto logistico fornito dal personale del Corpo militare dell’Ordine di Malta. Tra i dispositivi forniti al nosocomio della capitale kosovara, cateteri venosi pediatrici per agevolare l’infusione della chemioterapia nei piccoli pazienti, ma anche tablet e dispositivi multimediali per consentire ai lungo degenti di mantenere il contatto con gli affetti familiari e con gli istituti scolastici. Il supporto alle istituzioni sanitarie locali, come evidenziato dal colonnello Mario Bozzi, comandante di RC-W, rappresenta l’attuazione concreta del motto della missione Kfor XXVII “Shaping the Presence for a better future”, ovvero porre le basi per consentire soprattutto ai giovani di vivere un futuro migliore. (segue) (Com)