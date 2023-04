© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani del Regional Command West (RC-W) dell’operazione Nato Kfor, tramite gli assetti specialistici della Cooperazione civile e militare (Cimic), hanno consegnato dispositivi sanitari e informatici al reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale universitario di Pristina. I materiali sono stati acquistati e donati dalla Onlus “Vivere per Amare – Life to Love”. (Com)