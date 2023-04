Business news: Cina guarda a Indonesia e Vietnam per rafforzare cooperazione infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina vuole aumentare la cooperazione infrastrutturale con Indonesia e Vietnam, due delle principali economie nel sud-est asiatico. In un colloquio telefonico tenuto con il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, il premier cinese Li Qiang ha auspicato un aumento della cooperazione soprattutto nell'ambito della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative), evidenziando la necessità di mantenere la stabilità delle catene industriali per contribuire al rilancio dell'economia globale. Oltre ad incentivare lo sviluppo dei "due Corridoi, una cintura economica", iniziativa dedicata specificamente alla promozione della cooperazione economica tra i due Paesi, il premier ha invitato le autorità di Hanoi a collaborare per gestire adeguatamente le divergenze. Nella stessa giornata, il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, ha ricevuto a Pechino il ministro coordinatore per gli Affari marittimi e gli investimenti dell'Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, con cui ha discusso la promozione della cooperazione nei settori della finanza, dell'economia verde e della sicurezza alimentare. In particolare, l'Indonesia è stata invitata a impegnarsi ulteriormente nelle iniziative economiche multilaterali promosse dalla Cina e a rafforzare la "fiducia strategica" con le autorità di Pechino. Negli ultimi giorni, la leadership comunista ha intensificato i contatti anche con altri Stati regionali. La scorsa settimana, il presidente Xi Jinping ha ricevuto nella capitale cinese anche i primi ministri di Singapore e Malesia, rispettivamente Lee Hsien Loong e Anwar Ibrahim. (Cip)