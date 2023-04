Business news: Cina, riserve valutarie aumentate dell'1,62 per cento su base mensile a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera della Cina si sono attestate a circa 437 miliardi di dollari alla fine di marzo, in aumento dell'1,62 per cento su base mensile. Lo indicano i dati pubblicati dall'Amministrazione statale dei cambi, che attribuisce l'incremento delle riserve all'impatto combinato della conversione valutaria e delle variazioni dei prezzi delle attività. L'Amministrazione prevede una generale stabilità delle riserve nazionali in valuta estera, date le "solide basi economiche e le ampie prospettive di sviluppo" dell'economia cinese. (Cip)