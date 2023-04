Business news: Egitto, debito estero sale a 162,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero dell'Egitto è aumentato del 5,2 per cento durante il quarto trimestre del 2022, raggiungendo i 162,9 miliardi di dollari alla fine di dicembre scorso, rispetto al terzo trimestre. Lo ha annunciato il ministero della Pianificazione e dello Sviluppo economico. Nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre) il debito pubblico era pari a 154,9 miliardi di dollari. Su base annua, il debito estero dell'Egitto ha registrato un aumento del 12 per cento nel 2022 rispetto al 2021. A fine dicembre 2022, il debito estero si è attestato a 145,5 miliardi di dollari, con un incremento di circa 17,4 miliardi di dollari rispetto al 2021. L'indebitamento con l'estero era diminuito nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno, per poi tornare ad aumentare nell'ultimo trimestre alla luce della grave crisi economica del Paese. (Cae)