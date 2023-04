Business news: Israele, Osce prevede Pil al 3 per cento nel 2023 e avverte su effetti incertezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia in Israele dovrebbe crescere del 3 per cento nel 2023 e del 3,4 per cento nel 2024, rallentando rispetto al 6,4 per cento del 2022. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Osce), secondo cui il vivace settore tecnologico ha continuato a guidare la ripresa dopo la pandemia, ma la crescita economica rallenterà sia per l’incertezza globale che interna. L’Osce sottolinea che “l'indipendenza giudiziaria, i controlli e gli equilibri giudiziari sono vitali per un forte sistema anticorruzione e di integrità pubblica, per la fiducia nel governo e nelle istituzioni pubbliche e per un ambiente imprenditoriale che attrae investimenti e favorisce la performance economica”. "In Israele, i livelli percepiti di corruzione sono superiori alla media dei Paesi Osce. La trasparenza del governo e bassi livelli di corruzione sono fondamentali per aumentare l'efficienza del settore pubblico", prosegue il rapporto. Inoltre, per l’Osce, l'inflazione elevata rallenterà la crescita reale dei consumi privati e il rallentamento globale è destinato a indebolire la domanda dei partner commerciali. (Res)