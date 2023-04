Business news: Marocco, Fmi concede una linea di credito flessibile di 5 miliardi di dollari in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) avoriati l'erogazione di una linea di credito di 5 miliardi di dollari al Marocco, che è stato aggiunto ai cinque Paesi che avevano precedentemente beneficiato della linea di credito flessibile (Fcl): Messico, Polonia, Colombia, Cile e Perù. La decisione è stata adottata grazie "alla solidità delle sue basi macroeconomiche e dei suoi equilibri finanziari", ha reso noto un comunicato stampa dell'Fmi del 3 aprile. L'accordo rafforzerà le riserve estere di Rabat e fornirà temporaneamente un'assicurazione contro plausibili rischi di coda. Dal 2012, il Paese ha beneficiato di quattro accordi di Precautionary and liquidity line (Pll), per un importo di circa 3 miliardi di dollari ciascuno. Il quarto Pll è scaduto il 7 aprile 2020, quando le autorità hanno acquistato tutte le risorse disponibili per limitare l'impatto sociale ed economico della pandemia di Covid-19 e consentire al Marocco di mantenere un livello adeguato di riserve ufficiali per mitigare le pressioni sulla bilancia dei pagamenti. "Mentre gli accordi Pll hanno servito bene il Paese in passato, un accordo Fcl aiuterebbe il Marocco ad affrontare la sfida di aumentare il suo margine di manovra e mettere in piedi un programma di riforme strutturali in un contesto estero sempre più rischioso", prosegue l'Fmi. A seguito della discussione del comitato esecutivo del Fmi sul Marocco, la vicedirettrice generale e presidente ad interim, Antoinette Sayeh, ha affermato: "Le autorità intendono trattare l'accordo Fcl come precauzionale e uscire dall'accordo dopo un anno, in base all'evoluzione dei rischi". (Mar)